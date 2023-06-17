Каталонський клуб не продасть івуарійця дешевше.
ФРАНК ЯННІК КЕССЬЄ, GETTY IMAGES
17 червня 2023, 21:39
Барселона хоче виручити за Франка Кессьє понад 30 мільйонів євро, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, клуб виставив 26-річного футболіста на продаж. Івуарієць цікавий низці команд, але каталонський клуб відпустить свого футболіста лише за суму близько 35 мільйонів євро.
Якщо Барселона не отримає відповідної пропозиції, то збереже Франка у своїй команді.
У сезоні-2022/23 Кессьє провів 28 матчів: на його рахунку один гол та одна результативна передача.