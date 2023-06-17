Іспанія

33-річний футболіст продовжить кар'єру у мадридській команді.

Хоселу близький до переходу в Реал, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 33-річного футболіста буде взято в оренду в Еспаньйола на один сезон. Каталонський клуб отримає 500 тисяч євро за оренду.

При цьому, Реал матиме опцію викупу, яка складе 1,5 мільйона євро. Хоселу зменшить заробітну плату, щоб перейти до Реалу.

У сезоні-2022/23 Хоселу провів 34 матчі в чемпіонаті Іспанії: на його рахунку 16 голів та 2 результативні передачі.