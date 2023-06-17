29-річний футболіст може повернутися до Іспанії.
ЕРІК БАЇ, GETTY IMAGES
17 червня 2023, 23:26
Ерік Баї може перейти до Бетісу, повідомляє ABC.
За інформацією джерела, іспанський клуб вивчає можливість підписання івуарійського захисника. У клубі бачать Баї як заміну Віктору Руїсу, який залишив клуб.
Контракт Баї з МЮ розрахований до літа 2024 року. Манчестер Юнайтед ладен відпустити 29-річного футболіста.
Минулого сезону Баї виступав за Марсель на правах оренди.
Раніше повідомлялося, що Тен Гаг не розраховує на Баї та Теллеса.