Іспанія

29-річний футболіст може повернутися до Іспанії.

Ерік Баї може перейти до Бетісу, повідомляє ABC.

За інформацією джерела, іспанський клуб вивчає можливість підписання івуарійського захисника. У клубі бачать Баї як заміну Віктору Руїсу, який залишив клуб.

Контракт Баї з МЮ розрахований до літа 2024 року. Манчестер Юнайтед ладен відпустити 29-річного футболіста.

Минулого сезону Баї виступав за Марсель на правах оренди.

Раніше повідомлялося, що Тен Гаг не розраховує на Баї та Теллеса.