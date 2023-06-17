Іспанія

Каталонський клуб хоче відправити француза до іншого клубу.

Барселона хоче якнайшвидше відправити Самуеля Умтіті до іншого клубу, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, каталонський клуб закликав агентів футболіста зайнятися пошуками нової команди, маючи намір до кінця місяця зменшити витрати на зарплати.

Інтерес до 29-річного захисника виявляють Ліон, італійська команда та можливі варіанти у Саудівській Аравії.

Керівництво чемпіонів Іспанії хоче позбавитися його контракту, розрахованого до 2026 року, але при цьому отримати якусь виручку. В іншому обмежень немає.

Зазначимо, що сезон-2022/23 Умтіті провів у Лечче на правах оренди, де провів 25 матчів.