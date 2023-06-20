Команда посилює свій колектив.
Родріго Морено - Getty Images
20 червня 2023, 22:52
За даними El Partidazo de COPE, Севілья збирається підписати Родріго Морено з Лідсу, активувавши його пункт про відступні в 3,5 мільйона євро.
Очікується, що Родріго, який допоміг Іспанії виграти Лігу націй УЄФА на вихідних, завершить перехід до переможця Ліги Європи протягом наступних кількох тижнів.
Він може грати на обох флангах, а також як центральний нападник.
Підписати Родріго, який забив 13 голів у Прем’єр-лізі в сезоні-2022-2023 років, це вдала справа Севільї. 32-річний гравець забезпечуватиме якість і досвід з наступного сезону та далі.