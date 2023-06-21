Іспанія

Мюнхенці можуть підписати іспанського центрбека, якщо Люка Ернандес залишить клуб.

Напередодні стало відомо про те, що мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні центрального захисника Вільярреалу Пау Торреса у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуб іспанської Ла Ліги проінформував чемпіона Німеччини щодо умов, за яких вони погодяться продати 26-річного іспанця, якщо Люка Ернандес залишить мюнхенську команду.

Відзначається, що Астон Вілла продовжує також зберігати предметний інтерес до Пау Торреса, талант якого високо оцінює головний тренер бірмінгемців Унаї Емері.

Раніше повідомлялося, що Вільярреал готовий продати Пау Торреса вже цього літа за 50 мільйонів євро, які прописані в якості клаусули у контракті гравця.