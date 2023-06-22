Іспанія

Німець наполіг на включенні цього пункту.

Ілкай Гюндоган включив у контракт із Барселоною умову відходу, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, 32-річний футболіст наполіг на включенні до контракту пункту, згідно з яким він може залишити каталонський клуб, якщо його не зареєструють до першого туру чемпіонату Іспанії.

У Барселоні запевнили німця, що все буде гаразд, але півзахисник хотів офіційних гарантій.

Перший тур іспанської Ла Ліги відбудеться 11-13 серпня.

Нагадаємо, що по інформації журналіста Фабриціо Романо, Гюндоган вже підписав контракт із Барселоною, а про угоду офіційно оголосять пізніше.