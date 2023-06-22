Іспанія

Іспанець залишається в складі "вершкових".

Реал на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником Начо Фернандесом.

Угода з 33-річним футболістом продовжена ще на сезон — до 30 червня 2024 року.

У Реалі футболіст провів 319 ігор і виграв 23 титули: 5 Кубків Ліги чемпіонів, 5 Клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки Європи, 3 перемоги в Ла Лізі, 2 Кубки Іспанії та 4 Суперкубки Іспанії.

У цьому сезоні 33-річний іспанський захисник провів на клубному рівні 44 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав один асист.