Німеччина

Надійний постачальник кадрів для Бундесліги відпустив чергову зірку.

Австрійський нападник Зальцбурга Чіквубуйке Адаму, відомий також на ім’я Жуніор Адаму, уже не перший рік привертає до себе увагу провідних футбольних клубів Європи, проте лише цього трансферного вікна хтось зробив рішучий крок до його трансферу.

Передумовою для придбання стали 14 голів та шість гольових передач 22-річного футболіста нігерійського походження в цьому сезоні, які зрештою схилили німецький Фрайбург до його придбання.

"Чорно-білі", які лише в останній момент пролетіли повз Лігу чемпіонів УЄФА, усе одно прагнуть мати гарний виступ у Лізі Європи наступного сезону, тож зголосились заплатити за новачка 9,5 млн євро, які запитував Зальцбург.

Німецький клуб на офіційному сезоні привітав нового представника команди, із яким було підписано довгостроковий контракт.