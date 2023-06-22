Іспанія

Голкіпер продовжить виступати за "Жовту субмарину".

Вільярреал збирається попрацювати над посиленням складу цього літа, втім не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє офіційний сайт іспанського клуба, Пепе Рейна поставив підпис під новим однорічним контрактом.

За минулий сезон іспанський голкіпер провів 32 матчі, пропустивши 38 голів та вісім разів відігравши "на нуль".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вільярреал проінформував Баварію щодо умов трансферу Пау Торреса.