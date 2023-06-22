Іспанія

Опубліковано розклад нового сезону іспанського чемпіонату.

Іспанська Ла Ліга на своєму офіційному сайті опублікувала календар на сезон-2023/24.

Жирона, де виступає український вінгер Віктор Циганков, розпочне нову кампанію матчем проти Реал Сосьєдада. Потім будуть Хетафе, Севілья та Лас-Пальмас.

Чинний чемпіон Барселона розпочне сезон матчем проти Хетафе, а мадридський Реал із українцем Андрієм Луніним зустрінеться з Атлетіком.

Додамо, що "протистояння" двох українців – Реала та Жирони – пройде у восьмому турі, базова дата якого – 1 жовтня.

Перше Ель Класіко між Барселоною та Реалом відбудеться на стадіоні Камп Ноу у 11 турі (базова дата – 29 жовтня), а гра другого кола на Сантьяго Бернабеу у 32 турі (базова дата 21 квітня).

Новий сезон іспанської Прімери стартує 12 серпня, а поєдинки заключного туру заплановані на 26 травня.