Іспанія

Переможний гол у протистоянні за місце у Ла Лізі було забито на 129 хвилині.

Алавес у гостях здобув мінімальну перемогу над Леванте з рахунком 1:0, завдяки чому здобув путівку до іспанської Ла Ліги.

Перший матч закінчився з рахунком 0:0, як і основний час другого поєдинку. Потім був додатковий час і лише на дев'ятій доданій хвилині господарі поля здобули право на пенальті, який реалізував Асьєр Вільялібре.

Таким чином, Алавес з першої спроби повернувся до елітного іспанського дивізіону.

Нагадаємо, за підсумками сезону Алавес посів четверте місце у Сегунді, після чого у півфіналі плей-оф обіграв Ейбар. Прямі путівки до Ла Ліги завоювали Гранада та Лас-Пальмас.

Леванте – Алавес 0:1 ОТ (перший матч 0:0)

Гол: Вільялібре, 120+9 (з пенальті).