Іспанія

Памплонський колектив планує боротись за власну участь у єврокубках.

Напередодні з’явилось рішення Дисциплінарного комітету УЄФА, відповідно до якого іспанську Осасуну було відсторонено від прийдешнього розіграшу єврокубків через участь у договірних матчах у 2013 році.

Памплонський колектив не забарився з відповіддю на рішення вищого європейського футбольного органу, розмістивши на офіційному сайті лист-звернення, зокрема, до місцевої Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF).

"Ми промовчали після того, як 7 червня, у той самий день, коли було відкрито розслідування, ЗМІ рішуче стверджували, що Осасуна буде виключена з європейських змагань.

Це рішення так і не було доведено до нашого відома, незважаючи на те, що клуб просив про нього спочатку в усній формі, а потім через офіційний лист, адресований генеральним директором Осасуни Франом Каналом президенту RFEF Луїсу Рубіалесу наступного змісту:

"Я поважаю ваше рішення бути "нейтральним" через вашу посаду віце-президента УЄФА, але мені особливо шкода, що президент RFEF або віце-президент УЄФА не піддали цензурі інформацію, опубліковану в пресі. це гарантує, без найменшого натяку на сумнів, що Осасуна буде виключена з європейських змагань через розслідування, яке тільки почалося і в якому ми ще не мали можливості навіть бути почутими.

Я вважаю, що це досить серйозна справа, щоб президент RFEF захищав один із головних клубів іспанського футболу, а як віце-президент УЄФА — презумпцію нейтралітету найвищого органу європейського футболу".

Відповідь Луїса Рубіалеса на цей запит, також у формі листа, була такою:

"Не можна вимагати від президента RFEF публічно чи приватно втрутитись у питання, яке є предметом рішення дисциплінарного органу, який ми всі повинні розуміти та поважати його незалежну та чесну роботу, яка базується на правилах УЄФА.

Основні правила належного управління змушують нас прийняти автономію цих органів і неможливість з мого боку діяти будь-яким чином".

Це лист містить непотрібні звороти, оскільки Осасуна не просила про жодне втручання в розслідування й також стверджує, що клуб не відповів на конкретний запит, зроблений організацією.

У будь-якому випадку, публічна позиція RFEF та її президента щодо справи, відкритої проти Осасуни, контрастує з позицією іншого клубу, що належить до складу федерації, яку він без проблем захищав публічно в ЗМІ, незважаючи на те, що Дисциплінарне розслідування УЄФА вже тривало.

Утворився якійсь закритий клуб, що наближений до керівництва Федерації, у якому деякі ЗМІ мали інформацію про справу Осасуни з перших рук. Інформація, яка допомогла побудувати історію про те, що слабкі принесли в жертву на користь сильних і яка надійшла через кілька хвилин після того, як УЄФА звернувся безпосередньо до юридичної команди клубу, і в якій RFEF був єдиною інституцією, яка має необхідні "копії документів".

Навіть незважаючи на все це, RFEF, серед інших настільки ж гучних, наскільки вони пустих виразів, наважується у своїй заяві описати як "надзвичайну серйозність бажання змусити своїх шанувальників поважати те, що RFEF не підтримує або не планує підтримати іспанський клуб". Це — прояв цинізму, за який організація повинна вибачитись перед усіма.

Відбувається напад на інституцію футболу, який, за відсутності аргументів і правди, намагається забруднити репутацію всім, натякаючи на суперечки з іншими установами, які на даний момент не є ані актуальними та не відповідають найменшими інтересам Клубу Осасуна", — ідеться в заяві клубу.