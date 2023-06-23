Памплонці подадуть апеляцію.
Осасуна, getty images
23 червня 2023, 19:31
УЄФА відсторонила Осасуну від участі у Ліги конференцій наступного сезону через її участь у договірних матчах у 2013 році.
Як повідомляє офіційний сайт іспанського клуба, Осасуна буде боротися за своє місце та подасть апеляцію.
Крім того, памплонці відреагували дуже влучним тезисом: "УЄФА, сильний зі слабким і слабкий з сильним".
Зазначимо, що Осасуна у 2013 році нібито досягла угоди з Бетісом, згідно з якою клуб із Севільї мав перемогти Вальядолід та програти Осасуні. Загалом до скарбниці Бетіса надійшло 600 тисяч євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що якщо Осасуна буде виключена з європейських змагань наступного сезону, Атлетик займе її місце.