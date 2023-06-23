Іспанія

Памплонці подадуть апеляцію.

УЄФА відсторонила Осасуну від участі у Ліги конференцій наступного сезону через її участь у договірних матчах у 2013 році.

Як повідомляє офіційний сайт іспанського клуба, Осасуна буде боротися за своє місце та подасть апеляцію.

Крім того, памплонці відреагували дуже влучним тезисом: "УЄФА, сильний зі слабким і слабкий з сильним".

Зазначимо, що Осасуна у 2013 році нібито досягла угоди з Бетісом, згідно з якою клуб із Севільї мав перемогти Вальядолід та програти Осасуні. Загалом до скарбниці Бетіса надійшло 600 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що якщо Осасуна буде виключена з європейських змагань наступного сезону, Атлетик займе її місце.