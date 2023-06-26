Іспанія

Каталонський клуб оголосив про прибуття нового футболіста.

Німецький центральний півзахисник Ілкай Гюндоган цього сезону доклав чимало зусиль до здобуття англійським Манчестер Сіті омріяного треблу у вигляді перемог у чемпіонаті Англії, Кубку Англії та Лізі чемпіонів УЄФА.

Однак на цій мажорній ноті семирічний період перебування 32-річного виконавця в складі "містян" добіг до завершення.

Відкритим залишалось лише питання щодо наступного місця працевлаштування гравця, але зрештою й на нього знайшлась відповідь у каталонської Барселони.

Представники "блаугранас" через свої офіційні сторінки в соціальних мережах та на сайті оголосили про перехід німецького виконавця до свого складу на правах вільного агента.

Із Гюндоганом підписано угоду тривалістю два роки, тоді як його клаусула становитиме 400 млн євро.

У складі Манчестер Сіті Ілкай провів 304 гри, забивши 60 голів та віддавши 40 гольових передач, із яких 51 матч, 11 м’ячів та сім пасів — у цьому сезоні.