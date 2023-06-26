Іспанія

Досвідчений футболіст ще рік проведе в столиці Іспанії.

Мадридський Реал майже не практикує досвід продовження контрактів із футболістами, які досягли поважного футбольного віку, проте відносно деяких виконавців інколи все ж таки робить певні виключення з власних правил.

Наприклад, це стосується хорватського центрального півзахисника Луки Модрича, який виступає в складі "галактікос" уже 11 років, проте його чинна угода мала завершитись наприкінці цього сезону.

Однак минуло кілька раундів перемовин поміж клубом та досвідченим гравцем, і "вершкові" виступили з офіційною заявою щодо укладання додаткової річної угоди зі своїм футболістом.

Таким чином Модрич продовжить виступи за клуб, у футболці якого він відіграв уже 488 матчів, здобувши 5 титулів Ліги чемпіонів УЄФА, 5 титулів клубного чемпіонату світу, 4 Суперкубки УЄФА, 3 комплекти "золотих" нагород Ла Ліги, 2 Кубка Іспанії та 4 Суперкубки Іспанії.

У складі Реала Лука також отримував Золотий м’яч-2018, нагороду Найкращому гравцю-2018 за версією ФІФА та нагороду Гравець року-2017/18 від УЄФА.