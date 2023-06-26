Іспанія

Гравець може залишити свій клуб.

Вінгер Севільї Хесус Корона не був головним фактором після прибуття в січні 2022 року, і він, можливо, залишить клуб лише через 18 місяців.

"Текатіто" прибув з Порту і спочатку допоміг команді своєю швидкістю та виступами, але його вплив зменшився протягом перших шести місяців після цього.

У цьому сезоні Корона пропустив майже весь сезон після розриву передньої хрестоподібної зв’язки.

Після невдалого часу, розмовляючи з Diario AS, його агент Матіас Бунге зізнався, що вони оцінять хорошу пропозицію, навіть якщо Корона все ще буде згоден залишитися в Лос Нервіоненсес.

"Зараз він не думає про відхід з Севільї, але якщо надійде цікава пропозиція, ми обов'язково її проаналізуємо".

У Корони залишилося два роки до завершення контракту. Севілья могла б використати когось із профілем Корони на заміну. Новий спортивний директор Віктор Орта прибув лише минулого тижня, і він все ще перебуває в процесі оцінки своїх ресурсів, але багато агентів і гравців не захочуть довго чекати, перш ніж прийняти рішення.