Іспанія

Мадридський клуб вирішив додати ваги внутрішнім клубним моментам.

Для кожного футбольного клуба володарі капітанської пов’язки є окремою інтимною темою, довкола якої пов’язані різноманітні ритуали та багаторічні традиції.

І тим паче це актуально для такого величного колективу, як мадридський Реал, який під час поточного міжсезоння вирішив окремим промороликом довести до відома спільноти прізвища тих футболістів у своєму складі, хто матиме право носити пов’язку на лівому плечі.

Окремими регаліями були наділені захисник та вихованець клубу Начо Фернандес, центральний півзахисник Лука Модрич, захисник та вихованець "бланкос" Даніель Карвахаль, а також півзахисник Тоні Кроос.

Цікаво, що саме улюбленець місцевої публіки Начо вказаний першим у переліку, а отже матиме пріоритетне право надягнути капітанську пов’язку за ходом гри.

Найближчий матч за участі мадридського Реала заплановано на 23 липня — товариська гра проти Мілана.