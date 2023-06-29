Іспанія

Португальський нападник має свої вимоги.

Нападник Атлетіка Жоау Феліш з великою долею ймовірності розпочне наступний сезон в іншій команді, втім не все так просто.

Португальський футболіст готовий змінити клубну прописку, проте має вимогу до наступного місця роботи — команда має брати участь в Лізі чемпіонів, повідомляє видання As.

Зазначимо, що другу частину минулого сезону Феліш провів за Челсі на правах оренди. На його рахунку 16 матчів, у яких він забив чотири м'ячі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Астон Вілла та Вулвергемптон виявляють інтерес до Феліша.