Португальський нападник має свої вимоги.
Жоау Феліш, getty images
29 червня 2023, 21:36
Нападник Атлетіка Жоау Феліш з великою долею ймовірності розпочне наступний сезон в іншій команді, втім не все так просто.
Португальський футболіст готовий змінити клубну прописку, проте має вимогу до наступного місця роботи — команда має брати участь в Лізі чемпіонів, повідомляє видання As.
Зазначимо, що другу частину минулого сезону Феліш провів за Челсі на правах оренди. На його рахунку 16 матчів, у яких він забив чотири м'ячі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Астон Вілла та Вулвергемптон виявляють інтерес до Феліша.