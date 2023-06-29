Іспанія

Данський півзахисник може перебратись в Ла Лігу.

Атлетіко розглядає різноманітні варіанти посилення середньої ланки поля в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Athletic, мадридці хочуть підписати півзахисника Тоттенгема П'єр-Еміля Гейб'єрга.

Минулого сезону данський півзахисник провів 44 поєдинки на клубному рівні, відзначившись п'ятьма голами та сімома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мадридський Атлетіко домовився про продаж півзахисника за 8 мільйонів євро.