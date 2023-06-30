Іспанія

Вінгер хоче й надалі виступати за каталонців.

Вінгер Барселони Ферран Торрес не планує змінювати команду та насолоджується своїм часом в команді.

"Я не можу дочекатися, щоб продовжити грати за Барселону. Дуже щасливий у Барселоні, і я планую продовжувати бути в клубі", — наводить слова іспанця Фабріціо Романо.

Зазначимо, що в минулому сезоні футболіст Барселони відіграв 45 матчів на клубному рівні, в яких відзначився сімома голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ферраном Торресом цікавиться представник чемпіонату Англії — Астон Вілла.