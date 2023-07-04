Іспанія

Щороку іспанський чемпіонат отримуватиме близько 30 мільйонів євро.

Іспанська Ла Ліга підписала контракт із новим титульним спонсором EA Sports. Про це повідомляє Marca.

Нагадаємо, EA Sports – всім відомий підрозділ компанії Electronic Arts, який займається розробкою спортивних відеоігор.

Таким чином, нова назва іспанського чемпіонату тепер виглядає так — La Liga EA Sports, а раніше було La Liga Santander. Також перейменована Сегунда — з La Liga Smartbank на La Liga Hypermotion.

Нова угода щорічно приноситиме іспанцям 30 мільйонів євро. Контракт укладено на п'ять років.

Також наголошується, що незабаром Ла Ліга змінить кольорове та звукове оформлення чемпіонату, а також дизайн написів на футболках. При цьому вже представлено новий логотип.