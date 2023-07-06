Іспанія

Турецький футболіст продовжить кар'єру у мадридському клубі.

Реал домовився з Фенербахче про перехід Арди Гюлера, повідомив офіційний сайт мадридської команди.

18-річний футболіст підпише контракт на шість років із "галактикос".

У п'ятницю, 7 липня, Реал представить Гюлера як футболіста своєї команди. Далі Арда відповість на запитання журналістів.

Всього Арда Гюлер провів за Фенербахче 51 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 12 результативних передач. Окрім Реала, "турецького Мессі" також хотіли підписати лондонський Арсенал, мюнхенська Баварія, Мілан, дортмундська Боруссія, каталонська Барселона та інші.