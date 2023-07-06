Іспанія

Іспанський захисник залишив Челсі в статусі капітана після 11 років у клубі.

Атлетіко Мадрид на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Сесара Аспілікуети, права на якого раніше належали лондонському Челсі.

Після одинадцяти років у клубі АПЛ 33-річний вже колишній капітан "синіх" тепер приєднався до "матрацників" на постійній основі, підписавши контракт на один сезон.

Починаючи з літа 2012 року Сезар Аспілікуета провів у футболці "синіх" 508 поєдинків у всіх турнірах (шостий показник в історії клубу), забив 17 голів та віддав 56 асистів.

Серед командних трофеїв із лондонцями він виграв Лігу чемпіонів, дві Прем'єр-ліги, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, дві Ліги Європи, Кубок Англії та Кубок англійської ліги.