Іспанський захисник залишив Челсі в статусі капітана після 11 років у клубі.
Сесар Аспілікуета, Атлетіко Мадрид
06 липня 2023, 17:45
Атлетіко Мадрид на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Сесара Аспілікуети, права на якого раніше належали лондонському Челсі.
Після одинадцяти років у клубі АПЛ 33-річний вже колишній капітан "синіх" тепер приєднався до "матрацників" на постійній основі, підписавши контракт на один сезон.
Починаючи з літа 2012 року Сезар Аспілікуета провів у футболці "синіх" 508 поєдинків у всіх турнірах (шостий показник в історії клубу), забив 17 голів та віддав 56 асистів.
Серед командних трофеїв із лондонцями він виграв Лігу чемпіонів, дві Прем'єр-ліги, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, дві Ліги Європи, Кубок Англії та Кубок англійської ліги.