Іспанія

Футболіст виступає у іншому клубі.

Барселона збирається заплатити Валенсії 4 мільйони євро після досягнення угоди щодо трансферу Нето.

Минулого літа бразильський голкіпер залишив "блауграну" безкоштовно, щоб приєднатися до Борнмута.

Згідно з Cadena SER, у контракті було застереження, що левантійці отримають 6 мільйонів євро, якщо Нето переїде в інший клуб.

Барселона стверджувала, що, оскільки вони відпустили Нето до Борнмута в якості вільного агента жодної компенсації не повинно бути сплачено. Однак Валенсія стверджувала, що це був маневр, щоб уникнути виплати грошей "Лос Че". Клуби остаточно домовилися врегулювати справу за 4 мільйони євро.