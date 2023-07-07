Іспанія

Команда підписала нового гравця.

Дейлі Блінд – новий гравець Жирони - повідомляє офіційний сайт клубу.

Нідерландський захисник підписав контракт на два сезони: до-2024-2025.

Блінд виступав у Аяксі, у якому він провів 333 матчі, Манчестер Юнайтед і виступи там у 141 матчі. Також виступав за Гронінген і мюнхенську Баварію.

Захисник також провів 110 ігор за збірну Нідерландів і був одним лідерів на чемпіонатах світу в Бразилії та Катарі. Саме таким чином команда презентувала новачка, продемонструвавши відео, де футболіст працює з апельсином — збірну називають саме словом "оран'є".