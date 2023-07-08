Іспанія

Каталонський клуб заплатить понад 30 мільйонів євро.

Вітор Роке стане гравцем Барселони найближчим часом, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, за 18-річного футболіста каталонський клуб заплатить 30 мільйонів євро та ще 30 млн призначено у вигляді бонусів. Частина бонусів пов'язана з тим, якщо футболіст виграє Золотий м'яч.

Офіційно оголошення про перехід буде найближчим часом.

Загалом Вітор Роке провів за Атлетіко Паранаенсе 66 матчів і забив 22 голи.