Каталонський клуб заплатить понад 30 мільйонів євро.
Вітор Роке, фото: Твіттер
08 липня 2023, 22:59
Вітор Роке стане гравцем Барселони найближчим часом, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, за 18-річного футболіста каталонський клуб заплатить 30 мільйонів євро та ще 30 млн призначено у вигляді бонусів. Частина бонусів пов'язана з тим, якщо футболіст виграє Золотий м'яч.
Офіційно оголошення про перехід буде найближчим часом.
Загалом Вітор Роке провів за Атлетіко Паранаенсе 66 матчів і забив 22 голи.