Іспанія

Тренер хоче бачити футболіста у Барселоні.

Ерік Гарсія був четвертим вибором для Барселони минулого сезону на позиції центрального захисника у клубі. Оскільки Іньїго Мартінес тепер приєднався до Барселони з Атлетіка, очікується, що Гарсія буде п’ятим у ієрархії.

Незважаючи на це, Хаві Ернандес все ще розраховує на Гарсію в наступному сезоні, повідомляє Diario AS.

Головний тренер Барселони дуже цінує професіоналізм і лідерські якості 22-річного гравця.

Футболіста навряд чи його продадуть до завершення літнього трансферного вікна.