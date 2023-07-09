Тренер хоче бачити футболіста у Барселоні.
Ерік Гарсія - Getty Images
09 липня 2023, 16:35
Ерік Гарсія був четвертим вибором для Барселони минулого сезону на позиції центрального захисника у клубі. Оскільки Іньїго Мартінес тепер приєднався до Барселони з Атлетіка, очікується, що Гарсія буде п’ятим у ієрархії.
Незважаючи на це, Хаві Ернандес все ще розраховує на Гарсію в наступному сезоні, повідомляє Diario AS.
Головний тренер Барселони дуже цінує професіоналізм і лідерські якості 22-річного гравця.
Футболіста навряд чи його продадуть до завершення літнього трансферного вікна.