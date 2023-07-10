Іспанія

Український вінгер розпочав підготовку до нового сезону.

Нападник національної збірної України Віктор Циганков завершив свою відпуску та приєднався до літнього тренувального табору Жирони, який проходить в рамках підготовки до нового сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу іспанської Ла Ліги.

Каталонська команда опублікувала фотографію, на якій 25-річний українець приєднався до тренувань у своєму клубі.

Нагадаємо, що Віктор Циганков приєднався до Жирони у зимнє трансферне вікно, перейшовши із київського Динамо. З того моменту він провів за іспанський клуб 19 поєдинків, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.