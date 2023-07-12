Іспанія

Можливо, хоч так гравця придбають охочі.

Іспанська Сельта цього сезону вчергове була змушена до останнього боротись за право залишитись у Ла Лізі, у чому команді дуже допомогла наявність такого якісного виконавця, як Габріель Вейга.

21-річний вихованець клубної академії відіграв за футбольний рік 40 матчів, забивши 11 голів та віддавши чотири гольові передачі, завдяки чому зумів привернути до себе увагу чималої кількості клубів.

Утім, запити "кельтів" щодо власного гравця, у якого ще три роки за чинним контрактом, в розмірі 40 млн євро виглядають для потенційних покупців занадто високими.

Саме тому, згідно з інформацією Фабріціо Романо, від Сельти найближчим часом варто очікувати на вольове рішення зі зменшенням вартості гравця, або ж узагалі відмову від його продажу цього літа з ризиком утратити потенційний великий прибуток.

"Багато клубів стежать за ситуацією з Габрі Вейгою, але жодних офіційних заявок до Сельти не було надіслано.

Мені сказали, що клуби вважають, що вони можуть здійснити цей трансфер, надавши менші за 40 мільйонів євро кошти.

Жодних особистих уподобань від гравця не існує, але справді багато клубів розглядали це питання, включно з Челсі, Манчестер Сіті та Ліверпулем кілька тижнів тому", — заявив представник ЗМІ.

Нагадаємо, що нещодавно Сельту очолив відомий іспанський фахівець Рафаель Бенітес.