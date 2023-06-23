Іспанія

Рафа повертається у великий футбол.

Сельта після невдалого сезону знаходилась в пошуках нового головного тренера.

Як повідомляє офіційний сайт клуба, новим тренером "кельтів" стане Рафаель Бенітес. Сторони досягли принципової домовленості.

Стверджується, що угода між іспанським тренером та представником Ла Ліги підписана до літа 2026 року.

Зазначимо, що останнім клубом Рафаеля Бенітеса був Евертон, проте він покинув його через незадовільні результати.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бенітес міг очолити представника чемпіонату Італії — Салернітану.