Іспанія

Юний вінгер підпише із "блаугранас" нову угоду до літа 2026 року.

Юний правий вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал найближчим часом пов'яже майбутнє зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 16-річний іспанець підпише з "блаугранас" новий довгостроковий контракт, який буде розраховано до червня 2026 року.

Відзначається, що між агентом Жорже Мендешем та Барселоною вже є попередня угода.

У минулому сезоні Ламін Ямал провів на клубному рівні десять матчів у всіх турнірах, відзначившись одним попередженням.