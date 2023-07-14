Юний правий вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал найближчим часом пов'яже майбутнє зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 16-річний іспанець підпише з "блаугранас" новий довгостроковий контракт, який буде розраховано до червня 2026 року.

Відзначається, що між агентом Жорже Мендешем та Барселоною вже є попередня угода.

У минулому сезоні Ламін Ямал провів на клубному рівні десять матчів у всіх турнірах, відзначившись одним попередженням.