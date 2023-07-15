Іспанія

Керманич прокоментував процес підготовки команди до нового сезону.

Мадридський Реал за підсумками попереднього сезону дістався до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, однак поступився на внутрішній арені титулом чемпіона Іспанії та званням володаря Суперкубка Іспанії каталонській Барселоні, натомість залишивши за собою Кубок Короля.

Такі результати виступів команди змушують головного тренера "бланкос" Карло Анчелотті реагувати відповідними рішеннями щодо перебудови команди, частину з яких він розкрив під час останнього інтерв’ю.

"Можливо, цього року ми будемо грати за іншою системою, беручи до уваги ті напрацювання, які ми використовували в останні роки й які принесли нам великий успіх, і про які ми не повинні забувати.

Але ми все одно повинні спробувати знайти новий стиль. Ми збираємося спробувати це зробити під час туру теренами США, який є важливим моментом у передсезонній підготовці команди.

Як на мене, тренер має підлаштовуватись під наявних у нього гравців, аніж нав’язувати їм будь-яку систему.

Ідея полягає в тому, щоб Камавінга грав як інсайд або в центрі поля. Якщо у нас є крайній захисник, Фран Гарсія або Менді, тоді Едуардо не буде грати як крайній захисник.

Усі гравці повинні почуватися комфортно в системі, за якою вони грають.

Що ж до суперників на зборах, то це будуть Мілан, Манчестер Юнайтед, Ювентус та Барселона.

El Clasico завжди залишається El Clasico, де б ми не грали проти Барселони. Я не знаю, що таке товариські матчі поміж Реалом та Барселоною. Усім зрозуміло, що це буде видовищне протистояння, бо завжди поміж цими клубами існує велике протистояння.

Ми бачили це минулого року. Фантастична атмосфера. Я думаю, що так буде й цього року. Так завжди було. Це важка, складна гра, але зрозуміло, що всім подобається брати в ній участь.

Беллінгем? У нього були невеликі проблеми під час канікул, він приїхав з невеликою травмою коліна. Але тепер він в порядку, і він зіграє в цьому американському турі", — заявив італійський фахівець.

Реал зіграє проти Мілана 23 липня в Пасадені, проти Манчестер Юнайтед 26 липня в Г’юстоні, проти Барселони 29 липня в Арлінгтоні, а проти Ювентуса — 2 серпня у Флориді.