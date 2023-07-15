Іспанія

Футболіст продовжить виступи у Каталонії.

Ансу Фаті повернеться на збори, щоб приєднатися до Барселони - повідомляє офіційний клубний Twitter.

Після невдалої минулої кампанії Фаті пов’язували з можливістю літнього переїзду з Каталонії, незважаючи на те, що йому вдалося уникнути будь-яких серйозних травм.

Однак, незважаючи на його статус фаворита Хаві, майбутнє для Ансу виглядає неясним, оскільки Барселона прагне заробити кошти на цьому трансферу.

Президент клубу Жоан Лапорта також припинив спекуляції щодо місця Фаті в плані на цей сезон.