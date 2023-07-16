Іспанія

Ось і завершилась трансферна сага, так і не встигнувши розпочатись.

Португальський нападник Жоау Феліш цього літа був змушений повернутись до складу мадридського Атлетіко через завершення угоди про оренду з лондонським Челсі.

Однак за останні пів року Дієго Сімеоне точно не намагався інтегрувати 23-річного виконавця до стилю гри своєї команди, тож колись 127-мільйонний новачок не має особливих сподівань на щасливе майбутнє в столиці Іспанії.

При цьому в Феліша були помітно високі та дуже обмежені у виборі варіанти подальшого розвитку кар’єри. Точніше, усього один — він дуже хотів опинитись у французькому Парі Сен-Жермен.

Агент гравця, Жорже Мендеш, пішов услід забаганкам свого клієнта та звернувся до "червоно-синіх" із пропозицією викупити контракт Жоау.

Однак у відповідь відомий агент отримав повну відмову вести будь-які перемовини щодо Феліша цього літа, оскільки Луїс Енріке також не бачить його в моделі гри своєї нової команди.

Серед інших варіантів у Жоау ще є можливість піти в оренду назад до лісабонської Бенфіки.