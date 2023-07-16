Іспанія

Гравець намагається хоч якось залишити свій поточний клуб на користь гранда.

Каталонська Жирона минулий сезон провела на доволі нестабільному рівні, але за підсумком другої частини сезону ледь не опинилась у єврокубках завдяки успішним виступам.

До непоганої серії команди Мічела вагомий внесок зробив досвідчений іспанський опорний півзахисник Оріоль Ромеу, однак уже цього літа ключовий гравець може залишити "червоно-білий" колектив.

Іспанська преса приписує 31-річному виконавцю неабиякий інтерес збоку іншого колективу із столиці Каталонії — Барселоні, де Хаві нібито особисто зацікавлений зробити Ромеу заміною Серіхо Бускетсу, який залишив команду цього літа.

Однак на заваді потенційному трансферу в підсумку можуть знову стати гроші, хоча й запити Жирони в цьому випадку доволі помірні — 8 млн євро за гравця, у якого ще два роки за контрактом.

Але навіть у такому випадку Барселона хоче скористатись саме розміром клаусули, яка вказана в контракті гравця, та становить 4,5 млн євро.

І допоки клуби намагаються вирішувати фінансові питання поміж собою, як повідомляє іспанська преса, Ромеу самостійно визвався заплатити свою клаусулу та перейти до "блаугранас".

У той самий час, Ла Ліга прозоро натякає, що з грошима в Барси взагалі не все в порядку, адже в офіційній заявці клубу наразі перебувають тільки 13 футболістів, а фінансовий стан залишається невизначеним.

Ромеу в цьому сезоні відіграв 36 матчів, забивши два голи.