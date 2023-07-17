Іспанія

Подія відбулась у скромній атмосфері тренувального центру команди.

Німецький півзахисник Ілкай Гюндоган за підсумками минулого сезону в складі англійського Манчестер Сіті став володарем треблу, зібравши найвищі нагороди в Прем’єр-лізі, Кубку Англії та Лізі чемпіонів УЄФА.

А оскільки 32-річний виконавець таким чином досяг майже всіх височин, окрім Суперкубка УЄФА, на клубному рівні в складі "містян", то він вирішив завершити свій період перебування під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

Утім, далеко від іспанської манери гри німець не пішов, і кількома днями раніше завершив свій трансфер до складу каталонської Барселони.

І хоча "блаугранас" станом на сьогодні й досі мають значні проблеми з фінансами, керівництво клубу намагається продемонструвати, що все йде належним чином.

Презентація Гюндогана в якості нового гравця Барселони з урочистою церемонією підписання контракту саме в звітній день відбулась на тренувальній базі клубу.

Ілкай завітав на подію в кампанії своєї родини та президента Барселони Жоана Лапорти, після чого взяв участь у традиційній фотосесії.

У складі Манчестер Сіті німець відіграв 304 матчі, забивши 60 голів та віддавши 40 гольових передач.