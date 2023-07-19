Іспанія

Конфлікт прагнуть вирішувати всередині колективу.

Напередодні португальський нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш виступив із несподіваною заявою про те, що хотів би грати за каталонську Барселону.

Це спричинило потужну хвилю обурення всередині керівництва та фанатської спільноти "матрацників", тож наразі майбутнє 23-річного виконавця в цьому клубі вважається невизначеним.

Однак наразі Атлетіко намагається триматись осторонь від емоційних рішень і намагається при цьому знайти вихід із ситуації в межах правового поля.

"Агент гравця прекрасно знає умови, які повинні бути виконані, щоб Жоау міг залишити клуб.

Від цього моменту ми не маємо бажання коментувати це питання. Проблема буде вирішуватись суто всередині команди, бо ми впевнені, що така позиція буде найкращою для клуба", — заявили представники Атлетіко в приватній розмові з пресою.

Нагадаємо, що раніше від ідеї придбати Феліша відмовився французький Парі Сен-Жермен.