Іспанія

Півзахисник розповів про цікаву історію під час виступів за Реал.

Іспанський атакувальний півзахисник Іско цього трансферного вікна опинився в статусі вільного агента через завершення контракту з андалузькою Севільєю, у складі якої він провів останній футбольний рік та тлі дев’яти років у розташуванні мадридського Реала.

І якщо наразі стан 31-річного виконавця є невизначеним, а пропозицій щодо нового місця роботи виникає не так уже й багато, то раніше в цьому питанні Іско взагалі не мав жодних проблем.

Гравець напередодні розповів, що, поки він виступав у складі Реала, головний опонент "бланкос" на внутрішній арені, каталонська Барселона, зусиллями тодішнього президента Хосе Луїса Бартомеу намагалась перетягнути Іско до себе в розташування.

"Я пам’ятаю той момент, коли Бартомеу подзвонив і запропонував приєднатись до Барселони. Його пропозиція була дуже щедрою.

Але мені було дуже добре в Мадриді разом із моїми товаришами за командою та неймовірною атмосферою в роздягальні.

Реал був командою моєї мрії, у якій я здобув те, про що навіть не мріяв на початку своєї кар’єри. Я не збирався залишати Мадрид навіть заради всього золота цього світу.

До того ж, Мадрид — чудове місто, тому я знав, що більше ніде не зможу насолоджуватись своєю кар’єрою так само, як тут", — заявив іспанський виконавець.

За сезон Іско відіграв 19 матчів, забивши один гол та віддавши три гольові передачі.