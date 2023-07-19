Іспанія

Каталонський колектив оголосив про перехід свого ж вихованця.

Під час поточного трансферного вікна розташування каталонської Барселони залишив багаторічний лідер центральної ланки Серхіо Бускетс, тож "блаугранас" відповідно мали знайти для нього гідну заміну.

Оскільки академія Барси має вже чимало досвіду підготовки якісних футболістів, не кожному з яких потім удається зачепитись за місце в складі основної команди, керівництво клубу вирішило повернути до складу команди Хаві одного з виконавців.

Опорний півзахисник Оріоль Ромеу останній футбольний рік провів зовсім неподалік — у Жироні, із якою ледь не виборов право виступати в єврокубках від Іспанії.

Єдиною перепоною для повернення 31-річного іспанця назад до Барселони була вартість трансферу, оскільки Жирона хотіла отримати 8 млн євро, тоді як "блаугранас" наполягали на виплаті клаусули, зазначеної в контракті, у 4,5 млн євро.

У підсумку, сторони зійшлись на сумі, яка йде більше на користь Барси — 5 млн євро.

Контракт підписано строком на три роки.

За сезон Ромеу відіграв 36 матчів, забивши два голи.