Іспанія

Іспанська команда посилила свій склад дворазовим переможцем Ліги чемпіонів.

Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Марком Бартрою.

Угода з 32-річним іспанцем розрахована на один сезон.

Футболіст дістався "бетікос" безкоштовно, оскільки він перебував у статусі вільного агента після того, як залишив турецький Трабзонспор.

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La hora de la telenovela turca. pic.twitter.com/uklnrgvppD — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 24, 2023

Також зазначимо, що Бартра вже виступав у складі Бетіса з 2018 до 2022 року.

𝗙𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 tiene muchos sinónimos.



Y este es uno de ellos. pic.twitter.com/nXhR1vNdQY — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 24, 2023

Нагадаємо, Бартра є вихованцем Барселони. У складі каталонців він ставав дворазовим переможцем Ліги чемпіонів та п'ятиразовим чемпіоном Іспанії.

Минулого сезону Бартра провів 40 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.