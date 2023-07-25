Іспанська команда посилила свій склад дворазовим переможцем Ліги чемпіонів.
Марк Бартра, ФК Бетіс
25 липня 2023, 08:39
Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Марком Бартрою.
Угода з 32-річним іспанцем розрахована на один сезон.
Футболіст дістався "бетікос" безкоштовно, оскільки він перебував у статусі вільного агента після того, як залишив турецький Трабзонспор.
Також зазначимо, що Бартра вже виступав у складі Бетіса з 2018 до 2022 року.
Нагадаємо, Бартра є вихованцем Барселони. У складі каталонців він ставав дворазовим переможцем Ліги чемпіонів та п'ятиразовим чемпіоном Іспанії.
Минулого сезону Бартра провів 40 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.