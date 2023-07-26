Іспанія

Іспанський хавбек повернеться до Ла Ліги.

Центральний півзахисник Іско, який перебуває у статусі вільного агента, визначився зі своїм наступним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 31-річний іспанець домовився з Бетісом щодо умов особистого контракту, який буде розрахований на один сезон.

Відзначається, що Іско вже пройшов медогляд у новому клубі, а самого гравця у Бетісі особисто хотів бачити головний тренер команди Мануель Пеллегріні.

Нагадаємо, що останнім клубом Іско була Севілья, табір якої він залишив наприкінці грудня минулого року.