Іспанія

Капітан розклав ситуацію по поличках.

Під час підготовки до нового сезону довкола мадридського Атлетіко виникає чимало трансферних чуток, більшість із яких пов’язана з двома нападниками — Альваро Моратою та Жоау Фелішем.

Капітан "матрацників" Коке на цьому тлі не оминув власною увагою питання журналістів із приводу цих двох виконавців під час останнього інтерв’ю.

"Час моєї кар’єри минає дуже швидко, але я отримую задоволення від того, що роблю тут і зараз. Мені вдалось бути залученим до дуже важливих справ у клубі від раннього дитинства й до сьогодні, але в мене все ще достатньо бажання робити все необхідне для того, щоб клуб продовжував розвиватись.

Я можу лише порадити будь-якому юнакові поважати футбол як вид спорту і боротися за свою мрію.

За минулий сезон ми не здобули жодного титулу, але мета клубу була потрапити в четвірку кращих. Як спортсмен, ти завжди хочеш перемагати й змагатись за всі трофеї. Минулий сезон був не таким, на який ми очікували, але ми спробуємо зробити все належним чином цього сезону.

За час літньої кампанії в нас були втрати, але натомість прийшли люди з великим досвідом, які можуть вибудувати нам потрібну ієрархію в колективі, як Аспілікуета, якого я дуже добре знаю.

Але ринок ще не закритий, попереду довгий шлях. Готуємося наполегливо, як завжди.

Мората та Феліш? Вони дуже важливі футболісти для всього футбольного світу, сьогодні вони працюють з Атлетіко, вони професіонали. У них є контракт, і вони збираються віддавати все клубу до останнього моменту. Я запевняю, вони це зроблять.

Ми не знаємо, чи продовжать Жоау, Мората чи хтось інший, грати за нас, але до останнього дня вони поважатимуть клуб, віддаючи все, що мають", — заявив іспанський виконавець.

Коке за минулий сезон награв 42 матчі, зробивши три гольові передачі.