Іспанія

Причиною невдоволення керманича Барселони стала надто самовіддана гра футболістів Арсеналу як для товариського матчу.

У своєму останньому поєдинку під час тренувального збору в США лондонський Арсенал влаштував справжнє шоу у товариському поєдинку з каталонською Барселоною, здобувши перемогу з рахунком 5:3.

Проте за підсумками цього протистояння між головними тренерами відбулася розмова, під час якої керманич "блаугранас" Хаві Ернандес висловив своє невдоволення Мікелю Артеті через доволі грубу гру як для товариського матчу (кількість фолів: Арсенал — 21, Барса — 12).

"Я сказав Мікелю в кінці гри, що це було схоже на ніч у Лізі чемпіонів, враховуючи ту інтенсивність, з якою грав Арсенал. Це було ненормально для товариського матчу, але я розумію, що кожен завжди прагне перемагати. Для нас це був наш перший товариський матч, і ми зустрілися віч-на-віч із низкою гравців, які дуже багато фолили.

Чи здивувала мене інтенсивність гри? Наша — ні. Арсеналу — так. Це ненормально грати контрольний матч із такою інтенсивністю, роблячи тактичні фоли. Кожен хоче змагатися, але це товариська гра. Вони грали з іншим рівнем інтенсивності. Ми сприйняли це серйозно, але головною причиною поразки була різниця в ритмі та гостроті матчу.

"Якщо оцінювати гру загалом, то це був хороший матч для вболівальників, але не дуже для тренерів. Рівень підготовки Арсеналу в порівнянні з нами зараз знаходиться на абсолютно іншому рівні. Ми були занадто м’якими в захисті", — сказав Хаві Ернандес.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета розповів про своє бачення цієї ситуації:

"Що ж, футбол належить гравцям. Коли ти граєш перед 70 тисячами вболівальниками, після стартового свистка ти забуваєш геть про все та можеш протистояти не тільки супернику, а й власному тренеру.

Слід лише один раз порушити правила — вони будуть робити все, що їм заманеться. Після першого раннього фолу інтенсивність гри завжди буде тільки зростати. На цей раз вийшло саме так", — відповів Мікель Артета.

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