Іспанія

Кількість українських гравців у Каталонії близька до зростання.

Український нападник дніпровського Дніпра-1 Артем Довбик за минулий футбольний рік відзначився 29 голами та вісьмома гольовими передачами в 39 зустрічах, що не могло залишитись поза увагою інших клубів під час поточної літньої трансферної кампанії.

У підсумку, забаганки СК отримати якомога більше грошей за свого провідного футболіста взялась виконувати виключно каталонська Жирона, яка за допомоги грошей заможних власників із консорціуму City Group хоче придбати 26-річного виконавця.

Як повідомляє місцева преса CardenaSER, цей перехід поступово переходить до завершальної стадії, тоді як Жироні вдалось придбати за 7 млн євро, які будуть розподілені поміж Дніпром-1 та датським Мідтьюланном, трохи більше половини прав на гравця.

Очікується, що вирішальна зустріч поміж сторонами має відбутись найближчими днями.