Іспанія

Нападник може приєднатись до Віктора Циганкова.

Жирона продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст CadenaSer Ніл Сола, іспанський клуб хоче підписати нападника Дніпра-1 Артема Довбика.

Стверджується, що Жирона планує підписати двох нападників. Задля одного з них в іспанській команді готові зробити серйозну інвестицію.

Крім того, повідомляється, що робити спробу підписати Артема Довбика Жирона планує заручившись допомогою City Group.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Довбик потрапив до сфери інтересів чотирьох клубів Серії А.