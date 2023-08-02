Іспанія

"Вершкові" готові продати українського голкіпера за 8 мільйонів євро.

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін у поточне трансферне вікно може залишити Сантьяго Бернабеу та продовжити кар'єру в іншому клубі.

Як повідомляє Marca, 24-річний українець вважає за краще допрацювати рік за контрактом із іспанським грандом та згодом залишити клуб вільним агентом, проте "вершкові" готові продати Андрія вже цього літа.

За інформацією джерела, Реал просить за Луніна 8 мільйонів євро, враховуючи наявний попит на українського гравця на трансферному ринку, незважаючи на те, що він не мав багато ігрового часу через наявність в команді Тібо Куртуа.

Мадридці віддають перевагу заробити хоча б якісь кошти за українцеві, аніж через рік відпустити його абсолютно безкоштовно.

Раніше повідомлялося, що міланський Інтер, який цього літа продав Андре Онана до Манчестер Юнайтед, долучив Андрія Луніна до переліку потенційних голкіперів-новачків.