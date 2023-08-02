Італія

Міланський колектив усе ще не визначився із заміною для Онана.

Міланський Інтер відзначив поточне літнє трансферне вікно продажем воротаря Андре Онана до англійського Манчестер Юнайтед за 52,5 млн євро.

І хоча "нерадзуррі" таким чином заробили чимало коштів, на тлі втрат Алекса Кордаза та Саміра Хандановича, вони входять до нового сезону з фактичною відсутністю гідної заміни.

"Змії" при цьому дуже близькі до підписання контракту з воротарем Баварії Янном Зоммером, але й при цьому не зменшують інтерес у голкіпері донецького Шахтаря Анатолії Трубіні.

Однак оскільки Інтеру потрібна ротація на цій позиції вже зараз, а високі запити "гірників" роблять трансфер Трубіна дуже дороговартісним, то чекати на приєднання українця до власного складу на правах вільного агента вже за рік у Мілані не дуже хочуть.

Як повідомляє місцева преса, "нерадзуррі" вирішили ще раз вивчити ринок воротарів та звернули увагу на іншого українця — Андрія Луніна, який фактично не має шансів вибороти в Тібо Куртуа місце у воротах мадридського Реала.

Запити "вершкових" при цьому складають усього 8 млн євро, однак Інтер розраховує домовитись на половину від цієї суми.

Цікаво, що контракт Луніна з Реалом так само завершується наступного літа.