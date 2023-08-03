Іспанія

Туринці з перших хвилин гри взялись до справи.

Уночі, за європейським часом, звітного дня туринський Ювентус у американському місті Орландо зустрічався з мадридським Реалом у товариському матчі.

Колектив Массіміліано Аллегрі не став відкладати справи глибоко в шухляду, та вже до завершення першої ігрової хвилини відзначився голом зусиллями Мойзе Кіна.

Незабаром Тімоті Веа подвоїв перевагу "зебр" із передачі Маккенні, і лише після цього почав поступово прокидатись Реал.

Вінісіус відіграв один м’яч до перерви, але після відпочинку обидва тренери суттєво змінили склади своїх команд, що в підсумку не дало мадридцям підтримати необхідний темп для порятунку результату гри.

Ювентус тим часом дочекався аж до компенсованого часу та закрив зустріч голом Влаховича.

Український воротар Андрій Лунін цього разу весь матч провів на лаві для запасних.

Ювентус — Реал 3:1

Голи: Кін, 1, Веа, 20, Влахович, 90+5 — Вінісіус, 38



Ювентус: Щесни (Пінсольйо, 46) — Данило (Гейсен, 72), Бремер (Ругані, 67), Алекс Сандро (Гатті, 46) — Веа (Камб’язо, 46), Маккенні (Ніколуссі, 67), Локателлі (Барренечеа, 73), Міретті (Ілінг, 46), Костич (Суле, 72) — К’єза (Влахович, 77), Кін (Мілік, 46).

Реал: Куртуа — Васкес (Карвахаль, 63), Рюдігер (Чуамені, 63), Начо (Мілітао, 63), Гарсія (Одріосола, 78) — Модрич (Вальверде, 63), Кроос (Пас, 83), Камавінга (Альба, 67) — Беллінгем — Хоселу (Родріго, 63), Вінісіус (Діас, 77).

Попередження: Бремер, Гатті, Локаттеллі, Барренечеа, Мілік.