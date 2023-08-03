Іспанія

Залишається лише отримати згоду Манчестер Сіті на трансфер.

Португальський фланговий захисник Жоау Канселу за ходом останнього сезону дійшов до думки, що має недостатню вагу в проєкті Хосепа Гвардіоли в англійському Манчестер Сіті, підсумком чого став його трансфер до мюнхенської Баварії на правах піврічної оренди.

За цей час 29-річний виконавець не зміг залишити по собі якісне враження, то ж ні про яке придбання прав на нього "Рекордмайстер" і не намагався вести перемовини.

У підсумку, гравець повернувся назад до Манчестера, де його становище за цей час аж ніяк не покращилось.

Тож довелось шукати інші варіанти, і в цьому контексті дуже вчасно на обрії з’явилась каталонська Барселона.

А коли "блаугранас" ще й почали вести перемовини щодо продажу Усмана Дембеле до французького Парі Сен-Жермен, то стало зрозуміло — гроші точно будуть.

Але яку компенсацію захоче отримати Сіті? На це питання можна буде відповісти незабаром, адже Канселу зі свого боку погодив усі деталі майбутнього потенційного контракту з "містянами", і тепер Барселоні потрібно домовлятись щодо коштів за придбання португальця.

Жоау за минулий сезон відіграв 47 матчів, забив три голи та віддав 11 гольових передач.